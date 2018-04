Roma, forte grandinata a Rocca di Papa e Viterbo: strade imbiancate e danni alle auto

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Rocca di Papa e Viterbo. Strade completamente bianche e forti disagi alla circolazione nel quarto d'ora di forte grandinata. Chicci grandi come noci hanno invaso via dei Laghi e parte di Velletri intorno alle 16.30 oggi. Molti automobilisti si sono dovuti fermare e trovare riparo: i grossi chicchi di grandine hanno reso difficile proseguire la marcia su molte strade. Alcune auto in transito e anche quelle ferme nella zona dei Campi di Annibale, via delle Barozze e nel centro storico di Rocca di Papa sono state danneggiate, molte strade si sono subito ricoperte di bianco come per un'improvvisa nevicata d'aprile.Forti disagi anche a Viterbo dove la grandinata ha ricoperto le strade le danneggiato le auto in sosta.