Ostia, assaggi d'estate con i primi tuffi

di Mirko Polisano

I primi coraggiosi della tintarella si sono fatti avanti. Assaggi d'estate a Ostia dove c'è chi ha sfidato le temperature, al di sotto della media stagionale, per farsi un bagno in mare. La giornata di sole ha spinto comitive di giovani del Lido a trascorrere un pomeriggio in spiaggia e, perché no, a testare le acque.



Nonostante gli stabilimenti balneari siano ancora chiusi (apriranno il 25 aprile, anche se la stagione partirà ufficialmente il 1 maggio) in tanti hanno affollato gli arenili liberi del centro di Ostia, gli unici ancora fruibili.



«Sembra una giornata di inizio estate - hanno raccontato due temerari amanti della tintarella e dello iodio- per questo abbiamo voluto provarci».



I primi tuffi di chi ha sfidato l'acqua ancora fredda ricordano, comunque, che la stagione balneare ormai è alle porte. Sarà un'estate nuova ma con problemi vecchi a Ostia. A partire dalle spiagge di Ostia Ponente dove, per il secondo anno consecutivo, non ci saranno i tradizionali chioschi né i servizi di noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni. L'amministrazione garantirà solo la pulizia dell'arenile e il servizio di assistenza bagnanti.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41



