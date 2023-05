Roma, Django e la sua seconda chance: il meticcio di 16 anni dal canile Muratella “ritrova” casa a Civitavecchia

E’ bastato solo qualche giorno per far innamorare Katja di Django, quel vecchietto mite e tranquillo di 16 anni con gli occhi “dolci” che per 12 giorni era stato adottato e finalmente aveva trovato casa e padroni. Ma per un gioco beffardo del destinoa e per una convivenza“difficile” con i loro gatti, era dovuto rientrare nel freddo box della Muratella, lo aveva fatto ad occhi bassi, senza fiatare, senza un lamento, la sua tristezza l’aveva espressa solo col digiuno. Il tutto fino a quando Katja ha letto l’articolo su’ Il Messaggero e da allora è stato amore a prima vista. «Sono felicissima non sto nella pelle - dice Rita della Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione Ostia - ci tenevo a ringraziare il Messaggero, grazie all’articolo Django ha avuto una seconda chance con Katja, non meritava di finire i suoi giorni in canile, ho seguito personalmente la richiesta di adozione insieme all'educatrice dipendente della struttura comunale di Roma, la nuova mamma adottiva che si chiama Katja ed è stupenda, adesso Django vive a Civitavecchia immerso nel verde vicino al mare con 3 cavalli e 3 cagnoline. Una nuova vita per lui ma anche per Sally che ha trovato da qualche giorno in Manuela la sua nuova mammae un nuovo fratellino».

Un bel posto per questo nonnino che non vede l’ora di dare calore e affetto e trovare un cuscino su cui dormire gli ultimi anni della sua vita e per Sally, la meticcetta di 12 anni rimasta orfana del suo papà venuto a mancare improvvisamente, e che oltre a trovare casa a Roma e una mamma affettuosa, con Manuela appunto, ha trovato un fratello e un amico di giochi “Bimbo” con cui ha un’intesa bellissima.

Una felicità insomma che hanno ritrovato entrambi grazie all’amore e al calore umano delle loro nuove padrone. «Siamo felicissimi anche per Sally - conclude Rita - è stata fatta prima la compatibilità in canile con l'educatrice Alessia, ora si è ambientata vive a Roma con la sua nuova mamma Manuela e il suo fratellino Bimbo, e va tutto benissimo, un lieto fine, è un cosa che auguriamo a tutti i nostri amici pelosi in canile, ad incominciare da quei cuccioli piccolissimi che abbiamo trovato senza mamma qualche settimana fa e attendono un caldo abbraccio, invitiamo tutti a chiamare o a venire per guardare i loro occhi che chiedono aiuto».

Per info e adozione: LNDC sez. Ostia - Rita 333.2729049