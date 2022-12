Ponte dell'8 Dicembre a Roma: 5 eventi di Natale da non perdere assolutamente

Mercoledì 7 Dicembre 2022, 10:40

Il Natale è alle porte e la Capitale si prepara ad accogliere milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo per il primo weekend di festa: il ponte dell'Immacolata. Infatti, sono previsti molti eventi per l'8 dicembre a Roma: ecco quali sono i 5 top.Tra tradizione e innovazione, Roma si abbellisce con decorazioni natalizie che fanno da cornice alla città eterna. Ogni angolo profuma di panpepato e cioccolata calda, Piazza Venezia ha già accolto l'albero proveniente dal Caucaso che l'8 dicembre sarà acceso intorno alle 18 fino alla fine del Natale. Poi ancora Piazza di Spagna, Incanto di Luci all'Orto Botanico, Christmas World, l'incantevole Villaggio di Natale a Villa Borghese, Santa Claus District, la Fiera Natalizia più grande di Roma presso il quartiere San Paolo.

FOTO:SHUTTERSTOCK; credits Lux Eventi; credits Bortolan&Carnevali. MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

