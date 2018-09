Lanuvio, si apparta in un cespuglio per fare pipì e precipita in un burrone

Si è appartato in un cespuglio su un piazzale per fare pipì. Ma non si è accorto d trovarsi sull'orlo di un burrone. Così un 50enne di Lanuvio si è probabilmente sporto troppo, ed è precipitato per diversi metri, perdendo i sensi e subendo gravi traumi alle gambe. E' accaduto l'altra sera, verso le 20, in una zona periferica del centro lanuvino, su via Gramsci.



L'ALLARME

È stata la moglie nella tarda serata a lanciare l'allarme, dopo essere uscita con l'auto per cercare il marito che non faceva ritorno a casa per la cena. Ha telefonato alle forze dell'ordine dopo aver notato la sua macchina ferma nel piazzale di via Gramsci. Dopo circa un'ora dal loro intervento i vigili del fuoco di Velletri e i colleghi del soccorso alpino fluviale sono riusciti a riportare in superficie l'uomo, affidato alle cure del 118 e portato in ospedale a Velletri con fratture alle gambe e traumi in altre parti del corpo: per fortuna la folta vegetazione ha attutito e frenato in parte la caduta. Sul posto anche il sindaco Luigi Galieti, che come medico, ha prestato i primi soccorsi al ferito, insieme ai sanitari del 118 di Lanuvio.

Ultimo aggiornamento: 11:18

