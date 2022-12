Giovedì 8 Dicembre 2022, 22:34

Ha calcato le passerelle come modella e ha lavorato come fotomodella a livello internazionale nel 2006, poi ha scoperto la passione per la musica dietro la consolle. Ora, però, la “ best italian deejay ” da 35mila follower su Instagram, Jessica Tinelli, in arte “ Jessie Diamond ”, è imputata davanti al Tribunale monocratico di Roma per estorsione. A muovere le accuse contro la donna , che si è aggiudicata per tre volte il primo posto ai Dance Music Awards, è l’ex fidanzato Fabrizio Piccoli, brand manager di Rolls Royce e marketing manager di BMW Italia Retail . N el corso della loro relazione le avrebbe prestato 20mila euro , ma quando le ha chiesto di restituir gli il denaro la deejay lo avrebbe minacciato di denunciarlo per stalking , rifiutandosi di restituire la somma . U na promessa mantenuta dalla Tinelli che lo ha denunciato a Parma, dove la P rocura sta svolgendo le indagini.

Le mail di fuoco

L a relazione è durata quattro anni, dal 2010 al 2014, poi tra i due è iniziata una guerra giudiziaria, portata avanti con decreti ingiuntivi e denunce. Il pomo della discordia che ha dato inizio al conflitto è la somma di 20mila euro che Piccoli avrebbe prestato alla Tinelli durante la loro storia d’amore, con un assegno di 5mila euro e un bonifico di 15mila, che una volta cessati i rapporti ha chiesto gli venisse restituita. Per ottenere l’importo il manager ha intrapreso il recupero giudiziale del suo credito mediante decreto ingiuntivo. Una mossa che avrebbe indispettito “ Jessie Diamond ” a tal punto che la deejay avrebbe mandato all’ex fidanzato numerosi messaggi di posta elettronica dicendogli che se non avesse rinunciato a notificarle il decreto ingiuntivo, che Piccoli le aveva preannunciato, lei lo avrebbe denunciato per stalking . Non solo, lo ha minacciato di inviare alla sua nuova compagna particolari intimi del loro rapporto , oltre a farlo riempire di botte. «Andrai a finire molto male, io non ho pietà e nulla da perdere», gli scriveva. E, ancora: «Tiro fuori le foto che mi hai mandato di te nudo». «Mi voglio divertire a rovinarti e guadagnarci» , avrebbe messo nero su bianco la sexy dj . Una condotta che «costringeva il Piccoli a ritirare il decreto ingiuntivo in data 7/01/2014», si legge nel capo d’imputazione, e con il quale la donna si procurava «un ingiusto profitto ai danni della persona offesa». Il manager, però, ha sporto denuncia , tanto che la Tinelli è finita a processo per estorsione davanti al Tribunale in composizione monocratic a .

L’indagine a Parma

Il procedimento penale a suo carico, però, potrebbe non avere un prosieguo , poiché Fabrizio Piccoli martedì scorso ( presente in aula ) ha rime sso la querela ai danni della ex fidanzata. Resta salva, però, la possibilità per il giudice di riqualificare il reato in uno procedibile d’ufficio . I legali di entrambe le parti coinvolte hanno chiesto al giudice un rinvio nell’attesa di capire quali saranno gli sviluppi delle indagini penden ti a Parma a carico del manager . Infatti l a deejay, alla fine, ha mantenuto la promessa e ha denunciato il suo ex per stalking, e la P rocura della città emiliana sta attualmente indagando. La vicenda, anche in questo caso potrebbe avere l’esito avuto a Roma: la deejay , che in questi mesi sta continuando a suonare ad eventi esclusivi la sua musica house, dance ed elettronica, potrebbe decidere di rimettere la querela e dunque ci sarebbe la possibilità di una conciliazione.