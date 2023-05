Fiumicino, nuovi ciak per film e serie TV. Al via i casting destinati a comparse e “volti nuovi”

Fiumicino diventerà ancora una volta un set cinematografico. La Commissione Cinematografica della città sta selezionando uomini e donne residenti, di età compresa tra i 26 e i 60 anni, per tre nuove produzioni che si dovrebbero girare a Fiumicino e dintorni agli inizi della prossima estate. Tutti gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, del comune in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, (Tel. 06 652108902) da domani a venerdì 12 maggio (escluso mercoledì), dalle ore 9.30 alle ore 12.00 per consegnare la documentazione richiesta ai fini della candidatura. Gli interessati dovranno presentarsi presso l’ufficio della commissione per la partecipazione ai casting con una foto recente di un primo piano e una a figura intera, possibilmente stampate in formato A4, oltre che una copia del documento di identità e del codice fiscale.

La Commissione Cinematografica si limiterà a raccogliere le candidature che “girerà” ad un’agenzia di casting e le diverse produzioni cinematografiche che in una fase successiva le valuteranno. Questo secondo cast fa seguito ad primo, quello di aprile, che cercava giovani dai 18 ai 25 anni, per un’altra produzione al via già nei prossimi giorni sempre sul territorio di Fiumicino. Location ricercate, quelle sul litorale romano dalle produzioni, tanto da far rivivere una giornata indimenticabile come quella passata ieri allo Zoomarine di Torvaianica ai fans della serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Picomedia “Mare Fuori”. Il cast infatti ieri era presente per uno Live Talk interattivo durante il quale i visitatori, hanno potuto scoprire le novità della prossima stagione tv e discuterne direttamente con gli attori.