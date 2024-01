Domizia Caudai scomparsa da Roma da 10 giorni, l'appello dei genitori: «Chiediamo il vostro aiuto»

Ha 21 anni, è alta 1,65, capelli castani con meches verdi e un triangolo rovesciato tatuato sulla spalla sinistra. E' l'identikit diffuso dall'Associazione Penelope Lazio nell'appello lanciato per ritrovare Domizia Caudai, ragazza scomparsa l'8 gennaio scorso dopo essersi allontanata dalla clinica psichiatrica dov'era ricoverata in zona Valle Aurelia. L'ultimo avvistamento è stato fatto a Piazzale degli Eroi, poi si è posta attenzione in particolare nelle zone a est della Capitale ovvero Quarticciolo, Prenestina, Prenestino, Via Palmiro Togliatti, Centocelle. Ma dopo la cabina di regia di ieri, le ricerche sono state estese in tutto il territorio cittadino.

La ragazza non ha con sé il telefono cellulare, fattore che complica notevolmente le ricerche.

Già a fine dicembre la 21enne sparì e venne ritrovata dopo una settimana a piazza Sempione a Montesacro. «Chiediamo nuovamente il vostro aiuto per Domizia - si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lazio -. Si chiede massima condivisione, potrebbe essere in difficoltà. Per info e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799 (anche whatsapp)".

Chiunque abbia informazioni in merito può contattare il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV.