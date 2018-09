Ladispoli, controlli sulla movida: discoteca chiusa dai carabinieri

Un'altra serata di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia nelle zone frequentate da giovani durante la movida notturna. L'attività di controllo ha portato all'arresto di due persone e alla chiusura di una discoteca. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno notificato al gestore di una discoteca di via Aurelia un'ordinanza di sospensione della licenza e contestuale chiusura del locale per 3 giorni emessa dal Questore di Roma per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è scaturito dalla proposta inviata dai Carabinieri a seguito di numerose denunce ricevute dagli avventori del locale che lamentavano di aver subito immotivate aggressioni da parte degli addetti alla sicurezza.



Nel corso dell'operazione, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di

custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 cittadini marocchini accusati dei reati di rapina e lesioni personali. I militari, la notte del 9 agosto scorso, erano intervenuti presso il locale su richiesta del personale sanitario del 118 che segnalava si aver soccorso un cittadino marocchino che presentava ferite da arma da taglio. L'uomo aveva dichiarato di essere stato aggredito da due connazionali - dei quali ha fornito una precisa

descrizione - mentre si trovava all'interno di una sala slot. Gli aggressori, dopo averlo colpito con un fendente all'emitorace e con una bottiglia alla testa, lo avevano derubato del telefono cellulare, per poi dileguarsi. I Carabinieri, sulla base degli elementi acquisiti e grazie alle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza della sala slot, hanno avviato le indagini e le ricerche dei due malviventi, riuscendo ad identificarli e poi ad arrestarli.

