Pomezia, avanti Zuccalà. Sorpresa Fucci: il ribelle sfida gli ex amici M5S

di Moira di Mario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' sfida tra attivisti 5 Stelle a Pomezia. Il 24 giugno prossimo si sfideranno al ballottaggio il sindaco uscente ed ex grillino Fabio Fucci (24,7 per cento) e il pentastellato Adriano Zuccalà (40,4 per cento). I due fino a tre mesi fa erano insieme nella stessa maggioranza, poi la mozione di sfiducia al primo cittadino presentata e votata proprio dai suoi dopo che Fucci aveva deciso di uscire dal Movimento per presentarsi alle elezioni per la terza volta e correre con due liste civiche: Essere Pomezia e Fucci il Bene in Comune....