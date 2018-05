Roma, per evitare un'auto si schianta contro un muro

Un'auto gli taglia la strada, per evitarla si schianta sterza bruscamente e sfonda antico muro di un rudere romano in via Vallericcia. E' successo ieri sera ad Ariccia, poco prima delle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i vigili urbani di Ariccia per i rilievi.L'area è stata transennata: c'era pericolo che cadessero altri pezzi di muro. L'uomo - un 60enne del posto che ha rischiato di morire - è rimasto contuso. Le feriti riportate non sono gravi, ma è stato portato in ospedale in forte stato di choc.