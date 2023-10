Museum of Dreamers, a Roma c'è il "muro dei sogni": prendi la penna e appendi il tuo desiderio alla parete

Venerdì 6 Ottobre 2023, 11:53

"Rieducare alla cultura dei sogni" è questo l'obiettivo degli autori del Museum of dreamers, facendo riferimento ad una società che è in continuo movimento, nella quale è ormai impossibile fermarsi a pensare, lasciarsi andare ai desideri più nascosti, tanta è la frenesia del nostro tempo. MOD, dunque, è un insieme di stanze in cui lasciarsi andare alla fantasia e alla magia del momento diventa una sfida. Si trova a Roma al Pratibus district. Il museo sarà aperto ufficialmente al pubblico a partire dal 6 ottobre. Il costo del biglietto ridotto è di 15 euro, riservato a under 18, over 65, disabili e studenti con tesserino e a 16,50 per l’intero. 21 installazioni, ognuna con un tema, chiunque vi entri si lascerà trasportare dalla meraviglia del posto e per qualche ora dimenticherà il mondo fuori. Gli ospiti troveranno “Change perspective”, un intero appartamento sottosopra che invita il visitatore a cambiare la prospettiva con cui guardare le cose. Poi ancora “Do what you love”, un tunnel che sottolinea quanto sia importante seguire la proprie passioni; “The sky is not the limit”, la stanza in cui sarà possibile dondolarsi tra le nuvole e continuare a credere che ogni sogno è realizzabile, basta volerlo. Il Muro dei sogni è soltanto una delle attrazioni che renderanno il giro ancora più suggestivo: sarà possibile attaccare un post it su cui scrivere il proprio desiderio e poi appenderlo accanto a quelli degli altri. L'inaugurazione è avvenuta ieri sera e per l'occasione erano presenti molti vip e personaggi televisivi come Enrico Brignano, Flora Canto, Rudy Zerbi, Pieropaolo Petrelli e tanti altri ancora. Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha tagliato il nastro e molti ospiti hanno "appeso" il loro desiderio sulla parete: che il sogno abbia inizio. FOTO: @ANNARITACANALELLA MUSIC: PROJECT A_KORBEN



