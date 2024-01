Roma, per la prima volta in Italia Loveparade/Ravetheplanet (una notte di musica che sa di rivoluzione)

Per la prima volta in Italia l’evento che ha creato la techno in Europa: Loveparade/Ravetheplanet, venerdì 5 gennaio, arriva nella Capitale per una notte di musica nell’ iconica location CieloTerra, in via di Portonaccio 23. Direttamente da Berlino, la Loveparade coinvolgerà il pubblico, a partire dalle 23, in un evento straordinario insieme al suo stesso fondatore: Dr_Motte che si alternerà in consolle con Markreeder.mfs, Giulia.it_music e Jurgen_Degener Una notte per appartenere alla storia. Infatti la prima Loveparade si è tenuta nel 1989, quattro mesi prima della caduta del Muro di Berlino, organizzata dalla neonata Berlin Underground per iniziativa del dj Matthias Roeingh, alias “Dr. Motte”. Un evento che, secondo gli storici, non solo ha cambiato la storia della musica ma ha contribuito ad agitare i movimenti fino alla caduta del Muro. Sarà una festa che sa di libertà e di rivoluzione!

