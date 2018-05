Roma, dopo le pecore della Raggi, zebre e leoni di cartone nei parchi in abbandono

di Camilla Mozzetti

Non c'è bisogno di volare in Africa per concedersi un lungo safari, basta intrufolarsi nei meandri del IV Municipio (Colli Aniene-Tiburtino) per imbattersi in leoni, zebre e giraffe che spuntano qua e là dietro i cespugli. Niente paura, però: di animale c'è solo la percezione visiva e uditiva, sagome di cartone e radioline che riproducono i versi dei protagonisti della Savana. Questi strani inquilini sono comparsi ieri in moltissime aree verdi e incolte di un territorio che non riesce a sbloccare gare e...