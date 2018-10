San Lorenzo, striscione contro la musica fino a tarda notte. Santori: «Raggi prenda provvedimenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I residenti del quartiere dihanno deciso di dire basta. La musica ad alto volume del locale "", a tutte le ore del giorno e della notte, è diventata ormai insostenibile per chi abita in zona. I residenti del palazzo in via scalo di San Lorenzo 12, proprio accanto alla celebre discoteca, hanno esposto uno striscione che recita: «Ex Dogana: discoteca fino alle 6.00 e degrado. Basta. Raggi, Del Bello, qui non dormiamo da 3 anni!»., dirigente regionale della Lega, ha dichiarato: «Anni di musica incessante, a tutte le ore del giorno e della notte, portano all'esasperazione. Sosteniamo la battaglia dei residenti per il diritto al silenzio e al sonno costantemente violato dalle iniziative della ex Dogana. La situazione è ormai fuori controllo, il sindaco Raggi prenda immediati provvedimenti per restituire ai cittadini e al quartiere la serenità persa».