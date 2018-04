Roma, cocaina sotto il gazebo dei bambini: così i pusher spacciavano al parco

Spacciavano all’interno del parco pubblico di via San Giusto, dove credevano di essere lontani da occhi indiscreti e dove nascondevano le dosi di droga sotto un gazebo, destinato allo svago di famiglie e bambini. Sei giovani, tra cui due minorenni, di età compresa tra i 17 e 22 anni, sono stati scoperti da carabinieri della Stazione Roma Prenestina che li hanno arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.



La banda di pusher - cinque di Roma e uno originario della Repubblica Dominicana - aveva pianificato tutto: nascosta la droga sotto al gazebo di Villa Giordani, i giovani si dividevano all’interno del parco alla “ricerca” di acquirenti e, all’occorrenza, si avvicinavano alla struttura in legno dove, recuperate le dosi da vendere, avveniva lo scambio illecito.



I mirati servizi di osservazione eseguiti dai carabinieri hanno permesso di ricostruire i loro piani e di bloccarli in flagranza di reato. Recuperato, nei pressi del gazebo, anche un sacchetto in plastica contenente oltre 30 dosi di cocaina. I carabinieri hanno poi perquisito le abitazioni dei pusher, sequestrando altre dosi di droga, bilancini di precisione e circa 500 euro, ritenute provento dello spaccio. Gli arrestati maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre i due minorenni sono stati portati al Centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli.

