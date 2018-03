Roma, sanatoria per le bancarelle: concessioni fino al 2020. Salvi 100 stand anomali

di Camilla Mozzetti

La prima novità riguarda la sanatoria per un centinaio di bancarelle, la seconda entra, invece, nel merito delle concessioni che non scadranno al prossimo 31 dicembre ma seguiranno «il termine indicato nelle disposizione di legge», ovvero la Bolkestein (la direttiva europea che prevede la messa a bando delle licenze a partire dal 2020 a meno che il nuovo Parlamento non ne proroghi l'applicazione). Gli ambulanti di Roma, quell'esercito di 11.533 unità, tirano un sospiro di sollievo. Arriverà oggi in aula...