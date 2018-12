Roma, presi "Er tappo” e la sua banda: con parrucche e occhiali ha assaltato la banca a Portuense

Sono stati arrestati quattro rapinatori della banca in zona Portuense dove erano stati sequestrati il direttore ed i clienti. Questa mattinata Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno smantellato una banda di rapinatori professionisti arrestando quattro degli autori del “colpo” avvenuto ad ottobre. Lunedì 15 ottobre, cinque persone con il volto travisato da maschere, passamontagna, parrucche ed occhiali da sole, erano entrate nell’agenzia di una banca in piazza Augusto Lorenzini attraverso un “buco” praticato sulla parete dell’archivio della filiale confinante con un box privato dal quale si aveva accesso dalla vicina via Guerzoni. Una volta entrati i malviventi, al termine di una violenta colluttazione con una Guardia particolare Giurata, si sono impossessati dell’arma del vigilante dopo averlo sorpreso alle spalle e colpito con calci e pugni. Poi hanno costretto sotto la minaccia di tre pistole il direttore ed il cassiere della banca ad attivare la procedura di apertura temporizzata del caveau, mentre gli altri complici rinchiudevano i restanti dipendenti ed i clienti in una stanza, in ginocchio e con il viso contro il muro. Proprio a causa del trambusto, è arrivata la Polizia, riuscita a scorgere la sagoma di un uomo che si dava alla fuga, senza riuscire però a bloccare nessuno dei rapinatori, dileguatisi attraverso il foro, abbandonando “attrezzi da lavoro” ed impossessandosi solamente di una somma di denaro prelevata da una cassaforte non temporizzata.



Le indagini condotte dalla Squadra Mobile in collaborazione con personale del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica della rapina e di individuare gli autori materiali: M.F. detto “Er Tappo” 63enne romano del quartiere di Tor Bella Monaca con numerosi precedenti di polizia per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio, G.F. 64enne romano ma gravitante nella zona di Rocca Priora con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti e C.C., anch’egli romano di 64 anni già censurato per reati contro il patrimonio e la persona. Ad attenderli al di fuori della banca un quarto soggetto, identificato per S.M. 57enne romano del quartiere di Tor Bella Monaca, anch’egli già noto agli investigatori per associazione a delinquere e reati contro il patrimonio e la persona che, con funzioni di “palo” a bordo di un’auto, era in collegamento via radio con i complici per comunicare l’arrivo delle Forze di Polizia. L’identificazione degli autori della rapina ad esclusione di due degli autori materiali al momento ignoti, è stata possibile attraverso un lavoro di analisi dei filmati dei vari sistemi di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni delle vittime.

Ultimo aggiornamento: 11:35

