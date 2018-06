Roma, minore figlio di un Casamonica pesta un 48enne e gli rompe la mandibola

di Marco De Risi

Massacrato di botte alla Romanina da un minore, figlio di un Casamonica che era in compagnia di altri amici, anche loro figli di nomadi colpiti da più inchieste giudiziarie. La vittima ha 48 anni, è romano, ed ha osato avvicinare la comitiva di ragazzi, fra i 15 ed i 17 anni, per pregarli di non fare più i bulli con il figlio che da mesi sopporta le angherie dei coetanei. Erano le 19 di martedì su un tratto di via Libero Leonardi, una traversa di via Ciamarra, proprio nel quartiere dove sono avvenuti i recenti...