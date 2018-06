Roma, al via sabato la Mezza Maratona: 4 mila i partecipanti

Sabato 16 giugno, con partenza alle ore 21 da Piazza del Popolo, luogo simbolo della Capitale, si svolgerà la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma, una delle 21 chilometri più partecipate d'Italia con i suoi oltre 4.000 runner. Si correrà nel centro storico della Città Eterna con la magica atmosfera di una Roma illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà parte di quello della Maratona di Roma, riconosciuto dall'Unesco, offrendo ai partecipanti 21 chilometri di emozioni e divertimento.



Il tracciato, infatti, si snoda per le più celebri vie di Roma: via del Corso, via Nazionale, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, via di San Gregorio, viale Aventino, via dei Cerchi con vista sul Circo Massimo, Piazza della Bocca della Verità, via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via del Corso, via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore e Passeggiata di Ripetta. Sono più di 4000 i partecipanti attesi al via, dei quali oltre il 40% provenienti da fuori regione e dall'estero. Lungo il percorso, inoltre, si svolgeranno diversi eventi collaterali per intrattenere il pubblico, mentre in Piazza del Popolo, luogo di partenza e arrivo, ci sarà una grande festa con animazione e intrattenimento a cura di Rosaria Renna di Radio Monte Carlo. La Mezza Maratona di Roma sarà anche solidarietà. Gli organizzatori hanno dedicato l'evento a «Scuolemigranti», la rete sostenuta da Cesv-Spes che riunisce le associazioni che insegnano gratuitamente italiano L2 a migranti adulti e bambini a Roma e nel Lazio.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA