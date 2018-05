Roma, stacca l'orecchio a morsi per difendere la moglie: arrestato 61enne

LEGGI ANCHE

È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ieri mattina ha staccato con un morso il lobo dell' orecchio a un uomo durante una lite nell'Ufficio Anagrafe di via San Romano, in zona Portonaccio a Roma.L'uomo, un 61enne, è accusato di lesioni personali gravissime. A quanto ricostruito, era intervenuto per difendere la moglie che stava litigando con quell'uomo per questioni di fila.