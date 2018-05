Roma, investito da un'auto: è in codice rosso

Un uomo è stato investito ieri sera in viale della Bella Villa, in zona Casilina a Roma. È accaduto intorno alle 20. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Alla guida della macchina una donna che è risultata negativa all'etilometro. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA