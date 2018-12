Roma, autobus in fiamme: paura al deposito Atac di Tor Pagnotta

Altri due autobus dell'Atac distrutti dalle fiamme. E' successo domenica notte nel piazzale deposito di Tor Pagnotta. Il rogo si è sviluppato intorno all'1.30 su una vettura parcheggiata sul piazzale e ha poi coinvolto anche quella a fianco. Nessun problema agli operai presenti che, in tutta fretta, hanno provveduto anche a spostare gli altri mezzi per impedire che l'incendio divampasse ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Atac ha avviato le indagini necessarie per accertare le ragioni dell'accaduto.



Al vaglio le registrazioni delle telecamere. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Esposizione. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. A quanto ricostruito, l'autobus era da poco rientrato al deposito e aveva ancora il motore acceso quando si è sviluppato l'incendio. Le fiamme sarebbero partite dal vano motore. Danneggiato anche un altro autobus che si trovava accanto. La problematica dei roghi che si sviluppano continuamente sulle vetture del trasporto pubblico era stata sollevata insistentemente anche dall'ex sindacalista Micaela Quintavalle, recentemente licenziata da Atac.

