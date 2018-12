Roma, bus in fiamme sulla Pontina: autista si mette in salvo dal finestrino

Bus in fiamme sulla Pontina, l'autista si è messo in salvo uscendo dal finestrino. Il mezzo Atac della linea 700 è andato a fuoco stamani alle 7 sulla via Pontina all'altezza della Cristoforo Colombo. A bordo non c'erano passeggeri. L'autista è riuscito a salvarsi uscendo dal finestrino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, traffico in tilt. Dalla vettura, completamente avvolta dalle fiamme, si è levato un denso fumo nero.



Sull'incendio del bus Atac fa sapere che «avvierà tutti gli accertamenti necessari per individuare le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio da oltre 15 anni. Si tratta dell'ennesimo autobus Atac che va a fuoco, dall'inizio dell'anno sono più di 25. Per gran parte delle inchieste è stata chiesta l'archiviazione, ma la Procura ha appena deciso di avviare nuove indagini sul caso dell'autobus bruciato su via del Tritone lo scorso maggio. Si ipotizza il reato di incendio colposo e si accerterà se le operazioni di manutenzione sono state effettuamente realizzate e come. Per i tecnici della Procura quel bus era a rischio incendio da un paio di anni.

