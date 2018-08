Roma, false onlus nei locali comunali: inchiesta del Campidoglio su 400 immobili

di Lorenzo De Cicco

A Montesacro in un ex rifugio antiaereo oggi c'è un'autorimessa che paga al Comune di Roma 99 euro l'anno di affitto, cioè 8 euro e 25 centesimi al mese. Dietro la stazione Termini un fabbricato è diventato una pasticceria, in via di Vermicino alla Borghesiana, un sottopassaggio si è trasformato in un magazzino per 3 euro e 80 cent di canone. E ancora: a due passi dal Colosseo, ecco un altro fabbricato trasformato stavolta in palestra; in un terreno comunale in via Paolo II, dietro San Pietro, qualcuno...