Roma, due pusher arrestati con 15mila dosi di hashish in auto

Dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia ha sequestrato 15mila dosi di hashish, 800 di cocaina, 10 di marijuana e arrestato due pusher italiani. Già ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno iniziato, a Tor Bella Monaca, pattugliamenti e appostamenti, controllando veicoli e relativi occupanti. Intorno alla mezzanotte, l’attenzione delle pattuglie dei poliziotti è stata attirata da una Golf bianca che gli è sfrecciata davanti in direzione del Raccordo Anulare.



Decisi a controllarla, gli agenti si sono lanciati all’inseguimento dei fuggitivi che, nonostante l’intimazione a fermarsi, hanno accelerato per seminarli, zigzagando pericolosamente tra le auto in movimento. Gli agenti hanno chiesto ausilio, via radio, alla sala operativa, che ha subito inviato altre due pattuglie dei Falchi e le Volanti: utilizzando una diversa arteria stradale, questi hanno anticipato l’auto che scappava sbarrandogli la strada. È così terminata la folle corsa di due ragazzi italiani che, prima di fermarsi, hanno anche speronato una pattuglia. All’interno dell’abitacolo trasportavano un’ingente quantità di diverse droghe: 15 mila dosi hashish, 800 di cocaina e 10 di marijuana. M.S.B., l’autista, e M.L., entrambi di 29 anni, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento al veicolo della polizia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA