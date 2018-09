Roma, controlli dei carabinieri a Monterotondo: arrestate tre persone

Nell'ambito dell'attività di prevenzione del crimine e monitoraggio del territorio, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato tre persone. I controlli alla circolazione eseguiti lungo la strada provinciale Tiberina, hanno consentito ai militari della stazione di Capena di arrestare un 37enne albanese per violazione di un provvedimento di espulsione, risalente allo scorso febbraio ed emesso dalla Questura di Roma. L'uomo, nonostante il divieto, si era reintrodotto nel territorio nazionale senza autorizzazione ed in violazione della normativa in materia di immigrazione.



I carabinieri di Capena hanno arrestato un 41enne cileno per furto aggravato. ll ladro è stato sorpreso nel parcheggio del centro commerciale “Tiberinus”, a svaligiare un fugone carico di tabacchi lavorati all’estero. Il pronto intervento dei militari ha consentito di bloccarlo e arrestarlo. Il malvivente è stato condotto nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli.



Ancora, i carabinieri della stazione di Fiano Romano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, hanno arrestato un 26enne di Poggio Mirteto (RI) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Il provvedimento cautelare è conseguenza dell'attività investigativa, svolta dai militari di Fiano, attraverso la quale sono state raccolte prove a carico dell’arrestato. L'uomo è ritenuto, infatti, responsabile di una serie di episodi di cessione di cocaina ad alcuni giovani, verificatisi nel corso del 2017. E' attualmente ai domiciliari.

