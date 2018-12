Blitz al Casilino, il fiuto del cane antidroga incastra un 45enne con hashish e cocaina

Fiuto del cane antidroga non mente. Per tutta la mattinata di martedì gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino hanno effettuato controlli straordinari nella zona di Tor Bella Monaca. Sono state controllate 57 persone, di cui 13 straniere e 31 veicoli. E' stata anche ritirata una patente per infrazioni al codice della strada.



A finire in manette un 45enne italiano, sorpreso in via dell’Archeologia: è stato proprio il cane anti antidroga ad intercettarlo. L'uomo aveva con sé un panetto di hashish del peso di 91,50 grammi ed un quantitativo di cocaina.

