Senza biglietto del bus aggredisce il controllore dell'Atac: denunciato 21enne nigeriano

Un controllore dell'Atac è stato aggredito da un passeggero senza biglietto, un 21enne nigeriano senza fissa dimora con permesso di soggiorno. L'episodio è accaduto ieri sera sulla linea 559, nel tratto tra Anagnina e Subaugusta. Secondo quanto ricostruito, l'uomo senza biglietto si è rifiutato di fornire le generalità al verificatore dell'Atac e, arrivato alla fermata Ciamarra-Rizzieri su via Ciamarra, nel tentativo di scappare, lo ha spintonato e minacciato con una bottiglia di vetro. Il dipendente Atac, 59enne, è stato medicato all'ospedale Casilino per lievi contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Cinecittà che hanno identificato il giovane, denunciandolo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA