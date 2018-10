Roma, accoltellano 19enne per una lite: il giovane dormiva in un terreno privato

Un 19enne, senza fissa dimora, è stato picchiato e accoltellato ieri sera in via della Torre Clementina a Fiumicino da un gruppo di persone al culmine di una lite. Secondo quanto si apprende, il giovane dormiva da alcuni giorni in un terreno privato senza autorizzazione. Sarebbe questo il motivo alla base della lite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Fiumicino che hanno ricostruito quanto accaduto e denunciato per lesioni mediante l'uso di armi il proprietario del terreno. Il 19enne è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. © RIPRODUZIONE RISERVATA