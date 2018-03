Roma, raccolta differenziata, rivoluzione nel VI e X municipio: coinvolti 500 mila romani

Parte il piano di «rivoluzione» della raccolta differenziata lanciata dal Campidoglio per i primi 500 mila romani. Nei municipi di Ostia e Tor Bella Monaca, arriverà un nuovo modello di raccolta 'tecnologicà con l'eliminazione progressiva dei cassonetti tradizionali dalle strade. «Questi municipi hanno più abitanti di una media città italiana. È una bella sfida», dice Virginia Raggi. «Il sistema man mano verrà esteso in tutta Roma», promette Ama.



Conclusa la mappatura delle utenze, il nuovo modello «tecnologico» è prossimo all'avvio per i cittadini dei municipi VI e X, ovvero Tor Bella Monaca e Ostia. Da metà aprile inizierà la consegna dei kit per l'avvio del novo servizio nelle aree in cui è previsto il porta a porta. Ad illustrare i dettagli del nuovo modello il presidente Ama Lorenzo Bagnacani: «un unico modello che si concretizzerà in tre tipologie di raccolta, il sistema principale è quello domiciliare ovvero il 'porta a portà, poi ci saranno le domus ecologiche a livello condominiale, casette con accesso controllato e identificazione degli utenti e, nei casi più estremi, andremo ad applicare cassonetti intelligenti. I cassonetti tradizionali man mano spariranno tutti. Lo stesso sistema è in fase di progettazione esecutiva a San Lorenzo mentre a Trastevere è in corso la mappatura delle utenze». (ANSA).

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA