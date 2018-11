Referendum Atac, domenica 11 novembre romani al voto

Domenica 11 novembre i romani sono chiamati a votare per un referendum che potrebbe decidere le sorti dell'Atac. La consultazione serve in sostanza per chiedere ai cittadini se sono favorevoli a mettere a gara il trasporto pubblico locale fra diversi soggetti per scegliere quello in grado di garantire il servizio migliore. Mettendo così fine alla gestione dell'Atac. Il referendum è consultivo, nel senso che l'amministrazione non è poi obbligata a seguire le indicazioni dei cittadini, anche se il risultato dal punto di vista politico difficilmente potrà poi essere ignorato. Soprattutto da un Movimento che ha fatto della democrazia diretta la sua bandiera.

I Radicali, che hanno promosso il referendum, vedono nella competizione per gestire il trasporto publico della Capitale «l'unica speranza» per un effettivo miglioramento del funzionamento di bus e metro e la fine della disastrosa gestione attuale. Escludono poi con forza che l'obiettivo del voto sia privatizzare l'Atac. Chi si oppone e fa campagna per il no teme invece che la vittoria del sì significhi solo la privatizzazione del trasporto pubblico e in prospettiva un peggioramento del servizio per i cittadini e grosse rendite per i gestori privati.

I quesiti. Sono due. Il primo recita: «Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e su rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e la ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?».

Il secondo è: «Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l’esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?».

Quando e dove si vota. Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20 negli stessi seggi elettorali dove si svolgono di solito di elezioni. E' necessario essere muniti di documento e tessera elettorale. Due le schede che verranno consegnate agli elettori, una per ogni quesito. Si vota mettendo una croce sul sì o sul no. Qui tutte le informazioni.

Per il sì radicali e Pd. A favore sono schierati i radicali, che hanno proposto la consultazione, e il Pd romano, che dopo aver sondato gli iscritti, ha deciso di dare indicazione per il sì. «Noi proponiamo che la gestione del servizio sia messa a gara tra aziende pubbliche e private e che il Comune torni a fare il Comune: cioè a garantire ai cittadini un vero servizio pubblico sicuro ed efficiente - afferma il deputato di +Europa e presidente del comitato per il sì al referendum, Riccardo Magi -. Un servizio oggi compromesso dalla totale sovrapposizione tra controllore e controllato». «Il trasporto pubblico a Roma peggiora ogni giorno e questa non è un'opinione del comitato per il sì, lo dicono i dati sulle linee soppresse, sui chilometri non fatti e lo dice il vissuto quotidiano dei romani. Il referendum dell'11 novembre è l'unica occasione per interrompere questo declino e dare una speranza alla città di avere un servizio migliore. È ormai evidente a tutti che il risanamento che si persegue con il concordato preventivo ha la priorità di migliorare la situazione finanziaria dell' Atac a scapito del servizio», aggiunge Magi.

«Noi chiediamo che ci sia una messa a gara in cui concorrano pubblici e privati per chi deve gestire il trasporto pubblico facendo l'offerta migliore. Io invito a votare si, e se il referendum andasse bene vorrei affrontare la questione dei rifiuti di Ama», dice Emma Bonino, senatrice di + Europa.

«Se io fossi cittadino di Roma, voterei a favore del referendum proposto dai Radicali, cioè contro la gestione scriteriata di Virginia Raggi del trasporto pubblico. Non è possibile che a Roma gli autobus brucino in orario, che il servizio Atac sia così insufficiente. E la responsabilità è dell'azionista, il Comune di Roma». Così in un video postato sulla sua pagina Facebook l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi.

M5s, Alemanno e Fassina per il no. Il sindaco Virginia Raggi non ha fatto esplicite dichiarazioni pubbliche per il no, anche se ha ribadito la volontà di mantenere l'Atac pubblica e si è limitata ad osservare che il referendum è consultivo. I pentastellati però non hanno dubbi: «Il MoVimento 5 Stelle Roma invita a votare no. Si vuole far credere erroneamente che mettere a gara il trasporto pubblico con l'eventuale entrata di altri operatori» porterà «maggiore efficienza, ma non è così. La città sconta un deficit infrastrutturale» e «noi stiamo lavorando per risolvere questa questione», dice il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano (M5S).

«Votare No al referendum è condizione per salvare il trasporto pubblico locale e per una radicale riorganizzazione di Atac, a partire dalle procedure di nomina dei vertici - afferma Stefano Fassina consigliere comunale di Sinistra per Roma e deputato di Leu -. La liberalizzazione/privatizzazione porterebbe, nel migliore dei casi, soltanto a copiose rendite per i gestori privati ai danni di cittadini e lavoratori. Abbiamo visto con le autostrade, vediamo negli abnormi profitti di Aereoporti di Roma, cosa vuol dire affidare alla gestione privata un monopolio naturale come il trasporto pubblico. Lo vediamo anche, ogni giorno, a Roma, dove il 20% delle linee del trasporto pubblico locale è in gestione privata con risultati disastrosi».

«Voterò no - dichiara l'ex sindaco Gianni Alemanno -. Si basa sull'equivoco che Atac non funzioni perché è pubblica. Non è così. Atac non funziona perchè da Veltroni in poi c'è stato un taglio di sovvenzioni pubbliche al tpl romano. Ci sarebbe una strada molto più seria per risanare Atac, facendo una joint venture con Fs. Oggi gli autobus esplodono perchè non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio. Bisogna efficientare, bisogna essere più radicali nel cambiare il management di Atac. Privatizzare non risolve nulla se non ci sono i soldi».

I sindacati schierati per il no. I sindacati confederali sono compatti per il no. «Esiste una vasta letteratura secondo cui le privatizzazioni hanno portato al generale peggioramento della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro delle aziende sotto esame. Esiste anche una vastissima casistica di realtà pubbliche che producono utili nell'ambito del trasporto pubblico locale. È per questo motivo che, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di schierarci per il "no" al referendum e di lanciare la campagna #cèchidiceNo», affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

I dubbi sul quorum. Nemmeno sul quorum del referendum, al momento fissato a un terzo degli aventi diritto, cioè al 33%, c'è accordo fra i due fronti. Il Campidoglio - che quest'anno ha modificato lo statuto eliminando la soglia minima di partecipazione per le consultazioni di questo tipo - sostiene che in questo caso «sarà applicata la precedente normativa che prevede il quorum, dal momento che l'indizione è antecedente all'approvazione e all'entrata in vigore del nuovo statuto».

Di parere avverso i Radicali, con Magi che obietta: «La modifica dello statuto è avvenuta lo stesso giorno dell'indizione del referendum, spiace constatare che il Campidoglio sia riuscito a creare il caos anche sulle regole del gioco».

