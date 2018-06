Roma, ragazzini rom lanciano sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac

Lancio di sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac di via Candoni, in zona Magliana a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 14.30 un gruppo di ragazzini, probabilmente minorenni, ha lanciato dei sassi contro il mezzo in procinto di uscire per prendere servizio.



Danneggiata l'anta della porta di risalita posteriore. Indagano gli agenti del commissariato San Paolo. Non si esclude che i responsabili possano essere domiciliati nel vicino campo nomadi.



Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



