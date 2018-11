Primavalle, maltratta i genitori, si barrica in cantina e minaccia di uccidersi

Prima ha minacciato i genitori e ha danneggiato gli arredi di casa, poi si è barricato in cantina minacciando di uccidersi. È accaduto in via Girolamo Casanate, in zona Primavalle a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.



Quando i militari sono arrivati nell'appartamento hanno trovato l'uomo, 32 anni, in forte stato di agitazione: vedendo i carabinieri si è chiuso nella cantina, minacciando di farsi esplodere e brandendo un fucile, risultato poi una carabina ad aria compressa, che ha puntato anche contro i carabinieri attraverso una finestra. Dopo un lungo dialogo l'uomo, con problemi psichici, è stato convinto a desistere. È stato portato in ospedale dove è stato trattenuto per accertamenti. Il terntenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di armi. © RIPRODUZIONE RISERVATA