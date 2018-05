Roma, ruba le radio dalle auto in parcheggio: arrestata romana di 46 anni

F.G. romana di 46 anni, con precedenti, è stata arrestata in via Prenestina dagli agenti del commissariato Porta Maggiore e Castro Pretorio per furto aggravato. I poliziotti hanno sorpreso e bloccato una donna con un trolley rosso che dopo aver infranto il finestrino laterale di due auto in sosta, aveva rubato le radio all’interno, e quindi tentava di allontanarsi. All’interno del Trolley gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre 3 autoradio, 1 navigatore con supporto, un altoparlante bluetooth e materiale vario, probabile provento di furti. Pertanto alla fine degli accertamenti F.G. è stata anche denunciata per ricettazione.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



