di Lorenzo De Cicco

Per indagare sul filotto inquietante di roghi che inceneriscono i mezzi pubblici di Roma, l'Atac ha deciso di arruolare esperti esterni. Nella commissione d'inchiesta che il colosso dei trasporti ha messo in piedi ci sarà anche un perito indicato dal Tribunale, un tecnico che conosce a fondo la materia, abituato a sfornare le ctu, le consulenze d'ufficio che arrivano sulle scrivanie di giudici e pm. La vicenda d'altronde ha assunto dimensioni che non possono essere ignorate o affrontate per via ordinaria: 18 roghi o...