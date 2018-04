Roma, "Auguri Hitler": per il compleanno del Führer frase choc sulla Nomentana

Una scritta inneggiante ad Hitler e al nazismo è apparsa nella notte tra il 20 ed il 21 aprile su un muro di via Nomentana, all'altezza Tor Lupara.

Auguri Hitler Imperatore della Galassia

, recita la frase choc scritta con uno spray nero, accompagnata da un’enorme svastica. Ignoti i protagonisti del gesto - anche se certamente gravitano nella galassia dell'estrema destra - e il cui obiettivo era quello di celebrare l’anniversario della nascita di Hitler.Nei giorni scorsi un episodio analogo aveva interessato anche le serrande della “Casa del popolo di Monterotondo” in via XXIV Maggio: in questo caso era apparsa soltanto una svastica, senza alcuna scritta.. Non è la prima volta che nella Capitale appaiono slogan in occasione di questa ricorrenza. Lo scorso anno, sempre ad aprile, apparvero su vari muri del rione Monti numerose scritte antisemite: “Romanista Ebreo”, “Fuori i coltelli”, “W il Duce”, “A morte gli ebrei giallorossi”. Nel 2015 ne vennero trovate altre contro il rabbino Toaff, firmate dai neofascisti di Militia sulle mura dei licei Giulio Cesare e Lucrezio Caro, sul lungotevere Acqua Acetosa, in via Marco Polo e in via Cerveteri. (J.G.B.)