Fiumicino, donna trovata morta nel canale: oggi l'autopsia

E' prevista questa mattina l'autopsia sul corpo di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni trovata senza vita ieri mattina in un fosso a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza. La donna aveva una ferita alla nuca. Era stato il marito a denunciare la scomparsa della 39enne con un appello su Facebook, fino al tragico ritrovamento nel canale di bonifica . E proprio qui v errà effettuato oggi un nuovo sopralluogo. Gli investigatori effettueranno controlli anche nei luoghi frequentati dalla donna per acquisire elementi utili alle indagini. Si indaga per omicidio. Nelle ultime ore sono stati ascoltati parenti, amici, conoscenti e le ultime persone che l'hanno vista in vita come un personal trainer. Si scava nella vita di Maria Tanina per poter capire se recentemente avesse dissidi con qualcuno. © RIPRODUZIONE RISERVATA