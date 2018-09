Eur, rapinatore armato di pistola fa irruzione in banca: clienti in ostaggio, poi la fuga col bottino

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bandito è entrato nella banca armato di una pistola. Ha preso in ostaggio i presenti puntando l’arma alla testa di un cassiere. Momenti drammatici, verso le 16, nella filiale della Banca Monte Paschi di Siena in viale della Musica, all’Eur, dove ha fatto irruzione un individuo con il volto coperto da un casco integrale con in pugno una pistola semiautomatica nera. Il criminale ha minacciato di morte gli impiegati così è riuscito ad afferrare il contante che non era ancora stato chiuso nella cassaforte. Si parla di qualche migliaio di euro.Il colpo è durato pochi minuti. Il tempo necessario al malvivente per prendere i soldi e fuggire in sella ad uno scooter. Non si esclude che ad aspettarlo fuori dalla filiale ci fosse un complice. Alcune pattuglie della polizia sono intervenute immediatamente dopo le fasi della rapina ma il malvivente era già fuggito. Gli agenti hanno soccorso le persone rimaste in ostaggio che sono apparse molto scosse. Difficile identificare l’autore della rapina in quanto ha agito con il volto coperto dal casco.