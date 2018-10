Colle Oppio pedonale, sfratto ai bus turistici: la proposta che cancella il traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la chiusura dei cancelli dalle 21 all’alba, decisa dall’amministrazione Raggi per tutelare maggiormente l’area e garantire una più certa sicurezza, Colle Oppio torna al centro dell’agenda di governo capitolino. E stavolta il “blocco” riguarda non tanto l’accesso quanto il transito veicolare nelle ore diurne. Planerà martedì prossimo, 23 ottobre, nella commissione congiunta Ambiente-Mobilità, la proposta di pedonalizzare il tratto del parco che dall’altezza del Colosseo arriva – per l’unica strada oggi percorribile, ovvero viale del Monte Oppio – a via Merulana. Il Campidoglio, nella figura del dipartimento Ambiente, con una particolare attenzione al tema mostrata dal presidente della commissione Daniele Diaco, pensa a questo progetto da diverso tempo. Da quando l’ex commissario Tronca lasciò a palazzo Senatorio traccia di un’analoga idea. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del parco e renderlo funzionale al suo scopo: ovvero giardino nel centro di Roma a disposizione dei residenti e dei turisti ma non dei mezzi come auto, scooter e soprattutto bus turistici.FRENO AI TORPEDONISecondo le prime indiscrezioni, a pagare il prezzo maggiore del piano – laddove venisse attuato – sarebbero, difatti, proprio i torpedoni turistici che sul viale interno a Colle Oppio trovano diversi stalli loro dedicati per la sosta breve di 15 minuti e usano la strada per raggiungere l’Esquilino e soprattutto la stazione Termini. Non di rado questi bestioni sfruttano gli stalli di parcheggio anche oltre il tempo consentito, lasciando accesi (è questa una delle tesi del dipartimento Ambiente) i motori e i condizionatori d’aria calda e fredda tanto in inverno quanto in estate, contribuendo in questo modo a ad aumentare l’inquinamento. Ora l’Agenzia per la Mobilità dovrà rimboccarsi le maniche e produrre un progetto che se anche riuscisse a decretare la fattibilità della pedonalizzazione, dovrà produrre al contempo soluzioni per evitare che un’area – già in sofferenza per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali – soccomba al traffico per mancanza di strade di “sfogo”.LE IPOTESISecondo una prima ricognizione la chiusura del parco riguarderà il tratto alto di viale del Monte Oppio. Ma questo non salverebbe i torpedoni: pur lasciando ai bus l’ingresso da piazzale della Polveriera per far scendere ad esempio i turisti diretti al Colosseo, i bolidi dovrebbero poi rigirarsi e uscire da dove sono entrati per immettersi su via Nicola Salvi e proseguire in via Labicana o in via di San Gregorio. Le operazioni, eventualmente fattibili per le auto, non sarebbero praticabili dai bisonti turistici per assenza di spazi sufficienti alle manovre. Sul progetto i residenti del quartiere si dividono tra chi è favorevole alla pedonalizzazione del parco e chi vedrebbe in questa una possibilità per acuire il traffico di zona. Di univoco c’è solo l’appello al Campidoglio: migliorare la sorveglianza dell’area dove, pur con la chiusura notturna dei cancelli, non sono mancati nei mesi scorsi aggressioni e furti.