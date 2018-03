Roma, paura in centro: palo pubblicitario di metallo crolla sul marciapiede e sfiora i passanti (Foto Rizzo/ag.Toiati)

Come una ghigliottina, il pesante palo matallico si è abbattuto su un marciapiede di via delle Botteghe oscure a pochi metri da Largo di Torre Argentina: un miracolo che nessun passante sia stato colpito dal palo o dall'insegna pubblicitaria luminosa o dall'orologio piazzati in cima a esso. Un miracolo perché la caduta, rovinosa, in un lampo, è avvenuta nella mattinata, quando l'andirivieni su quel marcipiede, o su via delle Botteghe oscure, era continuo.



Nei pressi c'è anche il Museo Nazionale Romano della Crypta Balbi: una meta di tantissimi visitatori. Nessuno scampo avrebbe lasciato quel palo al malcapitato centrato così all'improvviso. I vigili urbani hanno evidenziato il palo a terra con il nastro giallo, ma tanti passanti - scampato il pericolo mortale - hanno guardato con raccapriccio al basamento del palo che mostra evidenti esegni di corrosione. E anche l'esilità della fondazione e della piastra della base rispetto al peso del palo alto circa 3 metri se si considerano anche le installazioni pubblicitarie..

(Foto di Paolo Rizzo/Toiati)

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



