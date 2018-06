Roma, trovano un alveare su un motorino: api salvate dai vigili

Erano stati chiamati dai cittadini che avevano notato un alveare che avvolgeva lo specchietto di un motorino, sotto i portici di piazza Ragusa a Roma. Gli agenti della Polizia Locale, Gruppo Tuscolano, ex Appio, sono intervenuti e anche grazie al supporto dei volontari inviati dalla Protezione Civile, sono riusciti a mettere in salvo le api e liberare il mezzo.



Attraverso l’utilizzo di un’arnia le api sono state prese in consegna dai volontari e saranno impiegate per la produzione di miele, protette in un habitat a loro più consono, lontano dai centri densamente popolati, dove avrebbero potuto mettere in pericolo i passanti.

