Lunedì 12 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Un primo tassello nei trasporti, da oggi, diventa realtà. Questa mattina, alle 6.10, partirà dalla stazione di Rieti il primo treno bimodale diretto a Roma, via Terni e Orte. L’arrivo a Roma Tiburtina è previsto alle 7.58. Si tratta di un convoglio Hitachi Blues (Htr 412), da anni promesso e che entra in funzione su questa rotaia, sebbene per il momento in un unico modello, rispetto ai tre originariamente previsti, che arriveranno prossimamente.

Le prerogative. Il treno bimodale è a doppia alimentazione, diesel ed elettrica. Non sono previste modifiche, al momento, sugli orari di partenza. Le corse senza cambi da Rieti a Roma Tiburtina, sempre via Terni e Orte, restano quelle della mattina, con partenza alle 6.10 e alle 11.35, mentre sul percorso opposto, Roma Tiburtina-Rieti, sono quelle delle 13.58 e 20.48. L’entrata in funzione della batteria (trimodale), che servirà a diminuire l’emissione di anidride carbonica quando i convogli circolano in città, è prevista per la fine della sperimentazione.

La speranza dei pendolari reatini è che quello di oggi, con l’arrivo di un treno bimodale, sia solo un punto di partenza verso collegamenti più veloci da e verso Roma, Orte e, in generale, con altre realtà. Sempre da oggi, entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia, che non prevede particolari modifiche per il Reatino.

.Le tappe. La stima dei pendolari che dal Reatino si spostano con cadenza quotidiana verso Roma o altre realtà fuori dalla provincia è di circa 15mila unità. Viaggi che vengono percorsi sulle quattro ruote - sia con mezzo privato che su bus di Cotral - o appunto con il treno. Questi convogli, dopo una serie di annunci e rinvii, anche causati dalla pandemia, erano stati testati lo scorso dicembre, per poi entrare in funzione - si era detto - entro la primavera. Da oggi, il via.