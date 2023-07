Inter Summer Camp, a gonfie vele: più di 90 iscritti alla tappa reatina. Foto. Zamporlini: »Ben oltre le aspettative»

RIETI - Terzo giorno di attività ludico-sportiva per i 92 iscritti all'Inter Summer Camp, in corso di svolgimento al campo "Gudini" da lunedì, che si concluderà tra due giorni con la consegna degli attestati di partecipazione da parte degli istrutturi del club nerazzurro.

L'organizzazione

Per la prima volta a Rieti, grazie allo staff dirigenziale e tecnico dell'Asd Football Rieti 1936, l'Inter Summer Camp sta riscuotendo notevole successo. Aperto a tutti i ragazzi nati dal 2008 al 2017, la struttura organizzativa del camp estivo è coordinata da Alessandro Pelosi e dal direttore tecnico Marcello Esposito, che si avvalgono della professionalità di due tecnici Fc Inter come Gianluca Lauceri e Alexio Vairani, supportati dagli allenatori reatini Simone Berardi, Alessandro Basilici e Luca Blasetti, mentre Martina Di Marco, in qualità di psicologo, cura tutti quegli aspetti di contorno che servono per rendere forte la coesione di gruppo e l'affiatamento.

Gli allenamenti

Per tutti, doppio allenamento giornaliero, con una seduta mattutina e una pomeridiana, intervallata da momenti di goliardia da condividere sia a tavola nel momento del pranzo (sempre in loco), che della merenda.

A tutti gli iscritti, logicamente, è stato fornito un kit brandizzato Fc Inter e al termine del camp riceveranno la certificazione dell'avvenuta frequentazione del corso. "Siamo andati ben oltre le aspettative in fatto di iscrizioni - ammette Andrea Zamporlini, il presidente dell'Asd Football Rieti 1936 - e c'è grande soddisfazione per come si stanno svolgendo le attività quotidiane. Essere entrati a far parte del circuito Fc Inter in fatto di camp estivi è per noi un motivo di vanto e già ci stiamo organizzando per riproporre questa cinque giorni anche per il prossimo anno".