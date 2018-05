Papa Francesco a Tor de Schiavi accusa preti e cardinali di allontanare i giovani perchè noiosi e musoni

di franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO – In mezzo ai palazzoni di Tor de Schiavi, nel cortile dell'oratorio sotto un grande murales di una Madonna stilizzata, Papa Francesco fa la radiografia a una Chiesa incapace di attrarre i giovani. Ai parrocchiani di questa zone periferica della Capitale analizza i mali di una Chiesa sostanzialmente senza cuore, «cardiopatica», che allontana invece che accogliere. Prima di celebrare la messa e inaugurare una piccola struttura destinata ad ospitare disabili e handicappati, ascolta le domande che gli vengono poste. «Ciao sono Simona, faccio parte dei giovani della parrocchia. Mi sai spiegare perché se il Papa e i vescovi e i preti amano i ragazzi poi non riescono a tenerli vicini?»



Papa Bergoglio sintetizza con una battuta e tanta ironia la mancanza di accoglienza di tante strutture. «La risposta alla tua domanda dovrebbe essere una bastonata ai preti e ai vescovi. Qui davanti c'è anche una suora che applaude, ma anche le suore a volte allontanano. Penso che la testimonianza e la coerenza siano le caratteristiche che fanno sì che in una parrocchia nasca una atmosfera di famiglia. I preti dovrebbero dimostrare vicinanza alla gente. Non lo dicono gli psicologi, lo dice Dio che ha mandato suo Figlio sulla terra. Non si predica il Vangelo solo con parole e argomenti. Si predica con la vicinanza e la testimonianza. Il che a volte significa avere sempre quel sorriso naturale, ah vieni entra, questa è casa tua. Non il sorriso artificiale che bisogna avere sul lavoro altrimenti ti licenziano». Papa Francesco si è lamentato poi della scarsa capacità di preti e vescovi di dimostrare la gioia del Vangelo. Ha ammesso che ci sono tante «facce tristi, da funerale e che a volte le strutture sono un po' noiose». Per questo bisogna cambiare registro.



































































Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA