Irlanda, il Papa troverà anche coppie gay e teologi pro Lbgt ma non i cristiani perseguitati dell'Iraq

Città del Vaticano - Al Festival cattolico internazionale sulla famiglia in corso a Dublino, dove è atteso Papa Francesco domani, sabato 25 settembre e domenica 26 settembre, sono stati ammesse famiglie gay e teologi che chiedono l’inserimento nelle parrocchie di persone Lgbt, ma non sono stati concessi i visti dal governo irlandese ai cristiani perseguitati dell’Iraq. Una specie di paradosso la mancata partecipazione della delegazione irakena alla nona edizione della kermesse dovuta ai problemi per i visti delle persone che avrebbero dovuto partecipare. A spiegarlo è monsignor Shlemon Warduni, vescovo ausiliare di Baghdad alla agenzia Asianews. «Ci hanno detto che servivano mesi per il rilascio - spiega il prelato - e non è stato nemmeno possibile ottenere il via libera mediante il visto elettronico».



«Ci siamo attivati presso l’ambasciata d’Irlanda - prosegue mons. Warduni - ma non abbiamo ottenuto risposte positive. È terribile che persino i cristiani irlandesi non concedano il visto ad altri cristiani. Non siamo fanatici, né terroristi: per verificarlo sarebbe bastata una semplice telefonata alle ambasciate e ai ministeri».



La questione del rilascio dei visti per è già stata oggetto di polemica nelle scorse settimane. Nel mirino dei burocrati di Dublino sono finiti, in precedenza, i cristiani pakistani che si sono visti negare l’ingresso dai consolati a Karachi e Islamabad. Una questione di sicurezza, che conferma una volta di più le difficoltà incontrate dai cittadini di alcuni Paesi: come emerge dall’Henley Passport Index 2018 , il passaporto irakeno è il secondo peggiore al mondo, secondo solo all’Afghanistan e davanti proprio al Pakistan.



Dall’Iraq erano pronte a partire almeno 50 persone, 20 famiglie in tutto provenienti da Ankawa (distretto cristiano di Erbil, nel Kurdistan irakeno), Baghdad e Bassora.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34



