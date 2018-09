Papa Francesco in Lituania, alla folla evoca le persecuzioni comuniste e l'antisemitismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kaunas (Lituania) – Il passato non va dimenticato. Le persecuzioni comuniste, le torture del Kgb, le deportazioni dei dissidenti in Siberia, il sistema dispotico esercitato dai sovietici nelle zone occupate del Baltico, ma anche il tragico capitolo del ghetto di Vilnius e lo sterminio degli ebrei, stavolta per opera dei nazisti nel 1943. Il numero totale delle vittime si aggira dalle 70.000 alle 100.000. Papa Francesco evoca tutto questo pensando a quello che sta accadendo oggi in Europa dove soffia da tempo un vento perfido e velenoso. Il secondo giorno del suo viaggio in Lituania è stato salutato da una folla enorme, circa 100 mila persone arrivate anche dalla Polonia e dall'Ucraina per partecipare alla messa.«La vita cristiana – ha detto il Papa durante l'omelia - attraversa sempre momenti di croce, e talvolta sembrano interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo dell’occupazione, l’angoscia di quelli che venivano deportati, l’incertezza per quelli che non tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento. Il Libro della Sapienza ci parla del giusto perseguitato, di colui che subisce oltraggi e tormenti per il solo fatto di essere buono. Quanti di voi potrebbero raccontare in prima persona, o nella storia di qualche parente, questo stesso passo che abbiamo letto (…) la Lituania intera lo può testimoniare con un brivido al solo nominare la Siberia, o i ghetti di Vilnius e di Kaunas». Anche sul Baltico la propaganda dei partiti più estremisti evoca spesso toni antisemiti sollevando fantasmi mai sopiti.