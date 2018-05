Affluenza in calo in Valle d'Aosta per le elezioni regionali. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 (72.28% alle Politiche del 4 marzo scorso). Lo spoglio inizierà alle 8.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA