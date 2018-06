Salvini, Regeni e il dizionario del Politicamente Scorretto

Ormai Matteo Salvini potrebbe compilare un Dizionario del Politicamente Scorretto. Genere in cui tutti o quasi hanno avuto paura di avventurarsi in questi anni, per non prendere la scomunica da parte del pensiero dominante, un po' cattolico e un po' di sinistra, e invece il leader leghista è lanciatissimo - con il favore dei sondaggi - nella profanazione do tanti totem. L'ultimo che Salvini rompe, attirandosi critiche a valanga suo social, funziona così: «I rapporti con l'Egitto sono più importanti di Regeni».



Una provocazione? No. Un modo per spezzare l'umanitarismo sulla vicenda del ragazzo ucciso al Cairo, e per portare il discorso sul terreno solido della prosa della politica economica e degli affari internazionali. Subito dopo, non contento, ha sparato un'altra eresia poco pacifista: «No al numero identificativo sul casco dei poliziotti». Quale sarà la prossima dichiarazione, ci sarà senz'altro e già la starà preparando, che scandalizzerà i cosiddetti benpensanti sempre più minoritari?









