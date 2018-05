Salvini: «Ultime ore di lavoro». E posta il video di un immigrato che spenna un piccione

Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che SPENNA I PICCIONI in pieno giorno e in mezzo alla strada... A casa!!! pic.twitter.com/MWZjLTfbBN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 31 maggio 2018

Dopo l'ennesino vertice con Luigi Di Maio, a cui si è aggiunto anche Giuseppe Conte, il leader della Lega ha postato un video su Twitter in cui si vede un immigrato che spenna un piccione. E' lo stesso video circolato già ieri in cui si vede un 33 enne del Togo in strada a Firenze gettare pezzi di piccioni da lui stesso catturati e uccisi dentro le auto in transito con i finestrini aperti. L'uomo è stato poi bloccato e denunciato dai vigili.«Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che spenna i piccioni in pieno giorno e in mezzo alla strada... A casa!!!», scrive nel post Matteo Salvini.